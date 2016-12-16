USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Nikah günü evleneceği kadını ile...

Akli dengesinin yerinde olduğu rapor edilen sanık hakkında son talebini açıklayan savcı iki defa müebbet istedi

3. Sayfa / 16 Aralık 2016 Cuma 11:27
Nikah günü evleneceği kadını ile...

Bursa'da, geçen yıl birlikte yaşadığı kadını ve onun annesini nikah günü öldüren polis memurunun iki defa müebbet hapsi isteniyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu ifade edildi.

18 Haziran 2015 Perşembe günü, Yıldırım'a bağlı Ortabağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve daha evvel eşinden boşanan polis memuru Abbas U. (41), uzun süredir birlikte yaşadığı Sevda Uysal (42) ile annesi Ayşe Şahin’i (74) kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Abbas U.'nun yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık, olay günü, evleneceği Sevda Uysal'ın gittiği iş yerinden geri dönmediğini, kendisinin oraya gittiğini anlatarak, “Burada Taner Uysal isimli biriyle Sevda Uysal bana silahla saldırdı.

O sırada yaşanan boğuşmada bu kişi Ayşe Şahin'i vurdu. Boğuşmada silahı aldım ve Sevda'ya doğru ateş ettim. Taner yeniden silahı elimden alıp kafama fırlattı. Daha sonra olay yerinden kaçtılar. Kamera görüntülerini, Sevda'nın telefonunun hafıza kartını Emin Uysal'a teslim ettim. Ben o zaman Emin Uysal'ın korunmasını istedim. Beyanlarım dikkate alınmadı, maalesef şahit öldürüldü" iddiasında bulundu.

Öte yandan, İstanbul Adli Tıp Kurumu, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirledi. Raporun okunmasının ardından mütalaasını veren savcı, Abbas U. hakkında 2 kişiyi ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istedi. İleri bir tarihe ertelenen duruşma karara kaldı.

Müebbet HapisPolis MemuruBursa Emniyet MüdürlüğüAyşe ŞahinAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı