Bursa'da, geçen yıl birlikte yaşadığı kadını ve onun annesini nikah günü öldüren polis memurunun iki defa müebbet hapsi isteniyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu ifade edildi.



18 Haziran 2015 Perşembe günü, Yıldırım'a bağlı Ortabağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve daha evvel eşinden boşanan polis memuru Abbas U. (41), uzun süredir birlikte yaşadığı Sevda Uysal (42) ile annesi Ayşe Şahin’i (74) kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Abbas U.'nun yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.



Hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık, olay günü, evleneceği Sevda Uysal'ın gittiği iş yerinden geri dönmediğini, kendisinin oraya gittiğini anlatarak, “Burada Taner Uysal isimli biriyle Sevda Uysal bana silahla saldırdı.



O sırada yaşanan boğuşmada bu kişi Ayşe Şahin'i vurdu. Boğuşmada silahı aldım ve Sevda'ya doğru ateş ettim. Taner yeniden silahı elimden alıp kafama fırlattı. Daha sonra olay yerinden kaçtılar. Kamera görüntülerini, Sevda'nın telefonunun hafıza kartını Emin Uysal'a teslim ettim. Ben o zaman Emin Uysal'ın korunmasını istedim. Beyanlarım dikkate alınmadı, maalesef şahit öldürüldü" iddiasında bulundu.



Öte yandan, İstanbul Adli Tıp Kurumu, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirledi. Raporun okunmasının ardından mütalaasını veren savcı, Abbas U. hakkında 2 kişiyi ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istedi. İleri bir tarihe ertelenen duruşma karara kaldı.