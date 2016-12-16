Muğla'da oğlunu kemerle döven baba yine serbest kaldı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde, 13 yaşındaki oğlu İsmail Ç.'yi kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan 39 yaşındaki Özay Ç., bir kez daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı