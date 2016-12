Mevlana'nın 743. Vuslat yıldönümü

Türkler Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Mevlana'nın aramızdan ayrılışının 743'üncü yıldönümü nedeniyle bir anma programı gerçekleştirildi.



Okul binasındaki gerçekleştiren anma programına, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



Okul binasında öğrencilerin kendine has teknik ve üslup ile yaptığı Mevlana yansımalarını tablolardan oluşan resim sergisinin gezilmesiyle başlayan program çok amaçlı konferans salonunda devam etti.



Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Ömer Faruk Aykuş, Mevlana'nın sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün en büyük sembolü olduğunu söyledi.



Aykuş, 'Ahlakı, ilmi sevgisi, tavır ve davranışlarıyla yüceliği öğreten, insanlığa ahlak, ilim yolunda hayecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana, müstesna, yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneş. Kendisinden başkasını düşünmeyen günümüz insanının Mevlana'dan alacağı o kadar çok şey var ki. Mevlana'nın ışığıyla aydınlanmak için onun gerçek şahsiyetini anlamak gerekir. Onu anlamak için de onun hayatına Kuran, iman ve Resulullah sevgisi şemsiyesi altında bakmak gerekir. Asırlardır insana kainatın sırlarını veren Mevlana'yı doğru anlamak, madde içinde sıkışan ruhlara ilaç olacaktır' dedi.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de 'Mevlana diyor ki 'Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa, Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme. Derdine dön ve ona de ki 'Benim çok büyük bir Rabbim var' de. Yine Mevlana diyor ki, 'Niye üzülüp ağlarsın ey can? Bırak sevmeyen gitsin. Dua et Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse sen gerçekten bitersin.' Bu büyük sözler, vefatından 743 yıl sonra da O'nu yaşatan sözler' diye konuştu.



Konuşma sonrasında öğrenciler tarafından Mevlana şiirleri okundu ve oratoryo sunuldu. İlahilerin seslendirilmesi sonrasında program semazen gösterisiyle sona erdi. Kaynak : İHA