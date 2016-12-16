Meral Akşener yeni parti kuruyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşısında Genel Başkan adayı olan ancak kurultay süreci partiden kesin ihracıyla sonuçlanan Meral Akşener, yeni parti kurmak için çalışmalarına başladı.



Mahkeme Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın ihraç kararına yaptığı itirazı dün reddetti. Akşener ve Özdağ için mahkemenin kararıyla MHP defteri resmen kapandı. MHP'de siyasi kariyerine devam edemeyecek olan Akşener B Planı'nı devreye soktu. Akşener ve ekibi uzun süredir yeni parti olasılığı üzerinde çalışıyordu.



Aydınlık'ın haberine göre, Akşener'in kurmaylarından bazıları Demokrat Parti çatısı derken, diğerleri yeni parti yeni hava demek diyor. Kesinleşen husus Meral Akşener hareketinin milliyetçi-muhafazakar eksenli merkez bir sağ parti olacağı. Harekete geçme noktasında söylenen Başkanlık referandumu öncesi ki, red kampanyaları ile partinin büyüyeceklerine inanıyorlar.



Akşener'e yakın isimlerden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise yeni parti oluşumlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



'Şu anda MHP bizim partimizdir. Ben de partinin üyesiyim. Hem hukuki bağı olan üyelikle MHP'ye bağlıyım, hem de siyasi geçmişim itibariyle de Ülkücü ve milliyetçi hareketçiyim. Önümüzdeki dönemde ne olur bilmem. Eskiler demişler ki siyasette 24 saat uzun zamandır. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel söyler. Ama yorumum şudur; MHP'yi yöneten akıl, MHP'ye kazandıracaklarından ziyade en büyük siyasi rakiplerine sağlayacakları fayda üzerine bir siyasi strateji teşekkül ettiriyor. Bir Ülkücü olarak bunun kabul edilebilecek bir yanı yoktur.'

