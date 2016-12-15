Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Kaza, bugün Tirebolu istikametinden Gümüşhane Torul'a gitmekte olan Hamit Tuzcu yönetimindeki 28 K 0848 akaryakıt dolu tanker ile Tirebolu istikametine gitmekte olan Fikri Hancı idaresindeki 28 K8661 TIR'ın kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelmişti.



Çarpışmadan saniyeler sonra akaryakıt tankeri alev topuna döndü. Alevler her iki aracıda sararken, kazada TIR sürücüsü Fikri Hancı ile tankere bulunan Gökhan Düdükçü hayatını kaybettiği belirlendi.



Korkunç kazanın tanker sürücüsü Hamit Tuzcu'nun ise ağır yaralı olarak önce Tirebolu Devlet Hastanesi'ne oradan da Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : İHA