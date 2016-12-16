Kışın kalp hastalarını tehdit eden 3 risk

Kalp hastalarının sağlığını tehdit eden pek çok risk içinde mevsimsel etkenler önemli bir yer tutuyor. Özellikle kış şartlarını yaşadığımız şu günlerde, soğuk havalar kalp damarlarının büzüşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırıyor.Bu günlerde kalp hastalarını her zamankinden daha çok dikkatli olmaya çağıran Dr. Utku Şenol, soğuk havanın yanı sıra kaçınılması gereken diğer üç riski şöyle sıralıyor:



Gribal hastalıklar



Sonbahar-kış aylarında vücut direncinin düşmesi sonucu oluşan gribal hastalıklar, özellikle kronik hastalığı olan kişiler için daha riskli. Grip virüslerinin kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet (şeker hastalığı) gibi kronik hastalığı olan kişilerde hızlı ilerleyerek, alt solunum yolu enfeksiyonlarındanzatürreye dönüşebileceğini belirten Dr. Utku Şenol, “Hatta hızla solunum yetmezliğine sebep olarak, yoğun bakım ihtiyacı ve hayati tehlikeyeyol açabiliyor. Bu nedenle kalp hastalığı olan kişiler,soğuk havalarda çok dikkat etmeliler” diyor.



Fazla kilolar



Kış mevsiminde günlerin kısalması sonucu hareket ve aktivitelerin azalması,bir de beslenmeye dikkat edilmemesi kişilerefazla kilolarolarak yansıyor. Bunun da kalp damar hastalığı ve kalp yetersizliği olan kişilerde kalbin iş yükünü artırdığına değinen Dr. Utku Şenol,hastalıkların daha da alevlendiğine ve hastaneye yatışların olabildiğine dikkat çekiyor. Dr. Utku Şenol, kalp sağlığı için öncelikle beslenme düzenine uyulması ve mutlaka sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerektiği önerisinde bulunarak, “Fazla kalorili ve ağır yemeklerin kalbin baş düşmanı olduğu unutulmamalı” diyor.



Dr. Utku Şenol beslenme konusundaki uyarılarına ise şöyle devam ediyor:



“Sağlıklı besinlerle oluşan ana öğünler atlanmamalı, ara öğünlere dikkat edilerek uzun süreli açlıktan kaçınılmalı. Hamur işi ve kızartmalardan uzak durulmalı, yatmadan iki-üç saat önce beslenme mutlaka bırakılmalı. Ayrıca bol su içilmeli ve sigara ile alkolden uzak durulmalı”.



Hareketsizlik



Kış aylarında olumsuz hava koşulları, evlerde ve kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye sebep oluyor. Ama bu spor yapmamak için geçerli bir bahane değil. Çok soğuk havalarda yapılacak olan günlük yürüyüşlerin evin koridorları kullanılarak da gerçekleştirebileceğini söyleyen Dr. Utku Şenol, kalp hastalarının yürüyüş haricinde, evde egzersiz planı için kendi doktorlarından bilgi alabileceklerini dile getiriyor. Dışarıda yapılacak yürüyüşler için ise, “Hava değişikliklerine karşın korumalı giysiler tercih edilmeli, soğuğa karşı yoğun egzersizlerden kaçınılmalı” diyen Dr. Utku Şenol, kalp hastalarının yapılacak spor türleri ve süreleri hakkında da mutlaka doktora danışıp bilgi almaları gerektiğini söylüyor.



Grip aşısı olmalı mı?



Grip aşısı için en ideal zaman, grip mevsimi öncesi yani eylül-kasım ayları.Fakat kişi henüz gribe yakalanmadıysa aşı kış aylarında da yapılabiliyor. Bu dönemde kalp hastalarının grip aşılarını yaptırmalarını özellikle öneren Dr. Utku Şenol, gribal enfeksiyonların hızla zatürreye dönüşme riski olduğunu söyleyerek, aşılı hastalarda grip gelişse bile kolay atlatılabileceğini açıklıyor. Ayrıca pnömokok (zatürre) aşısının yapılıp yapılmadığının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, “65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan herkes 5 yılda bir aşılanmalı” şeklinde konuşuyor. Kaynak : İHA