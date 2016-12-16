Saime Sultan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinden birisi 155 polis imdat hattını arayarak, okulda kavga olduğu şeklinde ihbarda bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, hemen ihbara konu okula geldi. Ekip araçları ile okulun bahçesine giden ekipleri duygulandıran bir sürpriz bekliyordu.



Okul bahçesine giren emniyet ekipleri, öğrencileri dev Türk bayrağı ve çiçeklerle görünce şaşkınlık yaşadı. “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atan öğrenciler, emniyet ekiplerine başsağlığı dileyerek çiçek takdim etti. Emniyet ekipleri, öğrencilerin bu anlamlı jestine teşekkür ettikten sonra siren çalarak okuldan ayrıldı.







Öğrenciler adına konuşan Enes Üçkardaş, “Maçta görevli çevik kuvvet polislerini hedef alan bombalı saldırıda çoğu emniyet mensubu olmak üzere 44 vatandaşımız şehit oldu. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Şehit olan polis ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bizler İnegöl’de yaşayan öğrenciler olarak daima güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bombalı saldırı anından itibaren moralleri yerinde olmayan güvenlik güçlerimize bizler İnegöllü öğrenciler olarak bu sefer kavga ile gürültü ile veya herhangi bir nedenle değil, karşılarına karanfil ile meşale ile onları destekleyici sloganlar ile çıkmak istedi. Bütün okul öğrencileri olarak bu programı düzenledik. Programda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve tekrar ifade etmek istiyoruz, bizler ne yaparsak yapalım, küçük olaylar ile emniyetimizi meşgul etsek bile, ara sıra haylazlık yapsak bile her zaman emniyetimizin yanındayız ve onların terörle mücadeledeki kararlığını her zaman olduğu gibi bugünde destekliyoruz” dedi.







"Harçlıklarımızla Halep’e yardım etmeye çalışıyoruz"



Üçkardaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca dünyanın en kirli ve kanlı savaşlarından birini bugünlerde maalesef ata toprağımız olan Halep’de görmekteyiz. O bölgede soydaşlarımız, bizler din bağı bulunan, kültür bağı bulunan, dil bağı bulunan insanların orada katliama maruz kalması bizleri buradan İnegöl’den etkilemektedir. Biz öğrencilerin en fazla yapacağı yardım toplamak ve bu konuda kamuoyu bilinci oluşturmaktır. Geçtiğimiz gün Halep için belediye önündeki basın açıklamasına katılarak kamuoyu oluşturmaya çalıştık ve aynı zamanda okullarımızda yardım kampanyaları başlattık. Biz öğrenciler harçlıklarımızla Halep’e yardım etmeye çalışıyoruz ve yine ifade etmek istiyoruz ki, Halep’te insanlık dramı vardır, Halep’te katliam vardır. Halep açlık ve susuzluk vardır. Bunları hiçbir zaman görmezden gelemeyiz. Çünkü Çanakkale Şehitliği’ne gittiğimizde Halep’te yaşayanların dedelerinin mezarlarını Çanakkale’de çok bariz görebiliriz. Ne mutlu Türk’üm diyene.”





Kaynak : İHA