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Katili yakalandı!

Cinayetin faili olarak aranan şüpheli S.K. Küçükçekmece'de yakalandı

3. Sayfa / 16 Aralık 2016 Cuma 20:48
Katili yakalandı!
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'Melekler ile Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan kadın, Küçükçekmece'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olayı soruşturan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin S.K. (31) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Küçükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliyle beraber olayda kullandığı ileri sürülen tabanca da ele geçirildi.

Yazar Beki İkala Erikli, dün akşam saatlerinde, Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'taki Saadet Apartmanı'nda bulunan ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahla saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Erikli, yaşamını yitirmişti.

Silahlı saldırıya uğrayan ünlü yazar hayatını kaybetti Kaynak : AA

KameraCinayet


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