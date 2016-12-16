Jandarma lise mezunu uzman çavuş alıyor!

Bünyesinde barındırmak üzere Sıhhiyeci Uzman Erbaş alımı yapacağını duyuran komutanlık, başvuru şartları konusunda bir kılavuz yayımladı.



Buna göre yalnızca lise mezunu personel alımı yapacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, başvurulara lise mezunu olmayanların dışında kimsenin riayet etmemesini rica etti. İşte komutanlığın yayımlamış olduğu Uzman Erbaş personel alımı başvurusu:



TEMEL BAŞVURU KOŞULLARI



Jandarma Genel Komutanlığının Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir.



Temin; sağlık Meslek Lisesi Okulu Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 16 Aralık 2016 tarihi itibarıyla terhis tarihlerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş(16 Aralık 2013 tarihinden sonra terhis olanlar), düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Özel Harekat birliklerinde istihdam edilmek üzere Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,



c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),



ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden(Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü



Mezunu) en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 tarihi ve sonrasında doğanlar),



d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (16 Aralık 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



e. Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,



f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.



g. TSK'da daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yer alan hükümler hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.



ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe'yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).



h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.



ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.



i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.



j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.



k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.



l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi almış olmak.



m. Askerlik hizmetini yapmış veya 16 Haziran 2017 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak,



n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.



BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 16 Aralık-09 Ocak 2017 (saat 17:00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Hak kaybına uğramamak için Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olmayan Adaylar Başvuru yapmayacaktır.



Uzman Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.