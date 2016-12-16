İzmir'de ulaşıma zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.



Yılbaşından itibaren toplu ulaşıma yüzde 8,33 zam yapılmasına ilişkin teklif, CHP ve MHP'li üyelerin onayıyla kabul edildi.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bilal Doğan, zam kararına tepki göstererek, "Hangi hizmeti düzgün yaptınız da zam yapıyorsunuz. Aktarmalı ulaşım çilesini bir kez de siz görün. Acaba bu zamma gerek var mıydı? Devlet size genel bütçeden pay veriyor, kaynak var niye zam yapılıyor?" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise bütün ulaşım araçlarını yenilediklerini, kentin ulaşımda yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduğunu öne sürdü.



1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacak zamma göre tam bilet 2,60 lira, öğrenci 1,50 lira, öğretmen 2 lira oldu. Yıllık 125 TL kullanım bedeli olan 60 yaş kartları kaldırılmasına karar verilirken, 60-65 yaş arası vatandaşlar, toplu ulaşımda öğrenci biniş bedeli olan 1,50 lira ödeyecek.