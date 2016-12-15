İşte kazada ölen şoförün duygulandıran son paylaşımı

Giresun’da tanker ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden tır şoförünün, kazadan 6 saat önce sosyal medyadan, “Bulancak girişi trafik kazası. Allah’ım beterinden korusun. Şoför arkadaşlara kazasız yolculuklar dilerim” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
Giresun'da tanker ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden TIR şoförü Fikri Hancı'nın (55) kazadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşım yürek burktu.
Hancı'nın kazadan 6 saat önce, “Bulancak girişi trafik kazası. Allah'ım beterinden korusun. Şoför arkadaşlara kazasız yolculuklar dilerim” paylaşımı yaptığı görüldü.
ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikasından emekli olan Hancı'nın geçen sene 1 oğlunu kalp krizinden kaybettiği halen 1 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Kaynak : İHA