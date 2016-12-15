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İşte kazada ölen şoförün duygulandıran son paylaşımı

Giresun’da tanker ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden tır şoförünün, kazadan 6 saat önce sosyal medyadan, “Bulancak girişi trafik kazası. Allah’ım beterinden korusun. Şoför arkadaşlara kazasız yolculuklar dilerim” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 19:50
İşte kazada ölen şoförün duygulandıran son paylaşımı
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Giresun'da tanker ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden TIR şoförü Fikri Hancı'nın (55) kazadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşım yürek burktu.

Hancı'nın kazadan 6 saat önce, “Bulancak girişi trafik kazası. Allah'ım beterinden korusun. Şoför arkadaşlara kazasız yolculuklar dilerim” paylaşımı yaptığı görüldü.

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikasından emekli olan Hancı'nın geçen sene 1 oğlunu kalp krizinden kaybettiği halen 1 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

Sosyal Paylaşım SitesiTrafik Kazası


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