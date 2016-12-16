Isparta'da 930 kamu personeli ihraç edildi

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmalar kapsamında, bugüne kadar 930 kamu personelinin ihraç edildiği bildirildi.



Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.



Soruşturmalar kapsamında, 397'si Milli Eğitim Müdürlüğü, 146'sı Süleyman Demirel Üniversitesi, 110'u İl Emniyet Müdürlüğü, 277'si ise diğer kurumlardan olamak üzere 930 kamu personelinin ihraç edildiği kaydedilen açıklamada, halen 613 kamu personeli hakkında da açığa alma kararı bulunduğu bilgisine yer verildi.



Açıklamada, açığa alınan kamu personelinin 311'inin Süleyman Demirel Üniversitesi, 33'ünün Isparta Kamu Hastaneleri Birliği, 33'ünün müftülük, 236'sının da diğer kurumlardan olduğu belirtilen açıklamada, bu süreçte haklarındaki soruşturmalar tamamlanan 294 personelin de görevlerine iade edildiği bildirildi. Kaynak : AA