HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı

Olay saat 22.20 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büklüm Sokak üzerinde bulunan HDP Genel Merkezi’nin önüne ticari taksi gelen A.T.G isimli şahıs montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Silah seslerini duyarak olaya müdahalede bulunan polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.



Polis ekipleri HDP Genel Merkezi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede saldırıya ait delilleri topladı.



Gerçekleştirilen saldırının ardından HDP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu akşam saat 22.20 civarında A.T.G. isimli bir saldırgan, ticari bir taksi ile Genel Merkezimizin önüne gelmiş, araçtan inip kapının önüne geldiğinde montunun içerisinden pompalı tüfeğini çıkarıp 4 el ateş etmiştir. Daha sonra tüfeğini yere atıp ellerini kaldırarak polise teslim olmuştur. Yaralananın olmadığı saldırıda Genel Merkez binamız hafif zarar görmüştür.” ifadeleri yer aldı. Kaynak : İHA