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HDP Diyarbakır Milletvekili gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Erdoğmuş, başkentte gözaltına alındı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2016 Cuma 00:34
HDP Diyarbakır Milletvekili gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğmuş'un emniyetteki işlemlerinin ardından sabah adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kaynak : AA

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