Hangi illerde okullar kar tatili oldu?

Bingöl'de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu tatilin, taşıma merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler için de geçerli olduğu hatırlatıldı.







Muş'ta kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi. Milli Eğitim İl Müdürü Cevdet Arslan, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda 16 Aralık Cuma günü itibarıyla, eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildiğini belirtti.









Tunceli'de Mazgirt ilçesi ile bağlı köylerinde bir gün, Çemişgezek ve Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ardından olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bazı ilçelerde eğitime ara verildiği aktarılan açıklama, şu ifadelere yer verildi:



'Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmiş olup, diğer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. Yine Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 16 Aralık Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir.'







Açıklamada ayrıca, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.



Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 16 Aralık Cuma günü ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı bildirildi.







Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların bugün, bir gün arayla tatil edilmesine karar verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşlara da idari izin verildi.



Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve tüm köylerinde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseler (pansiyonlu okullar da dahil olmak üzere) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı diğer kurumlarda 16 Aralık Cuma günü, eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.







Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk merkezindeki okullar, bir gün tatil edildi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Elazığ merkez ve 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edildi. 3 ilçede ise eğitimin devam edilmesine karar verildi.



Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde tüm okullar 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Baskil ilçesinde sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ağın ve Keban'da eğitim ve öğretim normal olarak devam edecektir. Ayrıca 'Okulların tatil edildiği yerlerde görevli engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılmıştır' denildi.







Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köylerde taşımalı eğitim yapılan tüm eğitim kurumlarına bugün ara verildi, kent merkezi, ilçe ve belde merkezlerinde ise eğitim devam edeceği bildirildi.



Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Kar yağışı sonrasındaki soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle Giresun ve Rize'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, don ve buzlanma nedeniyle Giresun'un Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda bugün eğitim yapılmayacak.







Doğankent'te ise Süttaşı İlkokulu ve Ortaokulu, Çatak Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilçedeki okullara taşımayla gelen öğrenciler için eğitime ara verilmesi kararı alındı.



Rize'de ise Çamlıhemşin ilçesinde okullardaki öğrencilerin tamamına yakını taşımalı olması ve aşırı buzlanma oluşması nedeniyle bugün eğitime ara verildi.







Batman'ın Sason ilçesine bağlı köylerde eğitim öğretime ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışının sebep olduğu don ve buzlanmadan dolayı 16 Aralık 2016 Cuma günü tüm köy okullarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, 'Merkez okullarımızda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Merkezde taşıma kapsamında olmayan tüm öğrenciler için okullar açık bulundurulacak ve eğitim öğretime devam edilecektir' ifadelerine yer verildi.















