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Haleplilerin kuşatma bölgesinden tahliyesi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan 3 tahliye konvoyu daha muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline vardı. Tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e ulaştı.

Dünya / 16 Aralık 2016 Cuma 09:43
Haleplilerin kuşatma bölgesinden tahliyesi

Dün, rejim yanlısı yabancı terörist grupların sabotajları nedeniyle çıkışı geciken konvoylardan ilki gündüz, ikincisi ise akşam saatlerinde Türkiye sınırındaki İdlib'e ulaşmıştı.

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, sivil ve muhaliflerin güvenli şekilde tahliyesi gece boyunca devam etti.

Sabaha kadar onlarca otobüs ve minibüsten oluşan 3 konvoy daha kuşatma bölgesindeki sivilleri ve rejim muhalifi savaşçıları tahliye etti.

Yüzlerce yaralının da bulunduğu konvoylar sorunsuz şekilde, Hatay'ın karşısına denk düşen, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e ulaştı.

Son tahliyelerle kuşatmadan çıkartılan sivil ve muhalif savaşçı sayısı yaklaşık 7 bin 500'ü buldu.

Ateşkes ve tahliye süreci, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen yoğun görüşmeler neticesinde başlamıştı.



Kaynak : AA
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