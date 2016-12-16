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Halep'teki tahliye konvoyunda 14 sivil hayatını kaybetti

Rejim yanlısı yabancı teröristlerin, Halep'teki tahliye işlemi sırasında ateş açıp rehin aldığı grupta 14 sivil hayatını kaybetti.

Dünya / 16 Aralık 2016 Cuma 17:16
Halep'teki tahliye konvoyunda 14 sivil hayatını kaybetti

Rejim yanlısı yabancı teröristlerin, Halep'teki tahliye işlemi sırasında ateş açıp rehin aldığı grupta 14 sivil hayatını kaybetti.

Rejim yanlısı yabancı teröristler, Halep'teki tahliye işlemi sırasında rehin aldıkları grubu serbest bıraktı. Tahliye konvoyu, kuşatma bölgesine geri döndü.
Rejim kuşatmasındaki 18 bölge

Şii mezhebine mensup toplamda yaklaşık 15 bin nüfuslu iki belde, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlarca kontrol ediliyor.

Beldeler muhaliflerin kuşatmasında olmasına karşılık, rejim havadan yoğun şekilde yardım ulaştırıyor. Sivillerin ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.

İranlı General Seyid Cevad, bir süredir Rusya üzerinden Fua ve Kefreya'ya ilişkin taleplerini bildiriyordu.

Ancak söz konusu beldeleri 1,5 yıldır kuşatmada tutan muhalifler, talepleri kabul etmemişti.

Söz konusu beldelerin havadan geniş ölçüde yardım aldığına dikkati çeken muhalifler, insani durumun Halep'tekiyle mukayese edilemeyeceğine işaret ediyor.

Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge daha bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin 18 yerleşimde katliamlara girişebileceğinin altını çiziyor.

Muhalifler, Fua ve Kefreya'daki cephe hatlarına, rejimin söz konusu 18 bölgeye saldırıya geçmesi halinde ateş açtıklarını bildiriyor. Kaynak : AA

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