Halep'in doğusunda patlama sesleri!

Esed ve İran destekli Şii grupları, sivillerin Halep'ten tahliyesini defalarca kez sabote etti. Bu kez de Doğu Halep'te tahliye otobüslerinin kalktığı yerde patlama olduğu açıklandı.



TAHLİYELER DURDU

Reuters, konvoydaki otobüslerin kalktığı noktada patlama yaşandığını duyurdu. Suriye güvenlik kaynakları, engellemeler nedeniyle tahliyelerin durdurulduğunu belirtti.



800 KİŞİ REHİN ALINDI

Rejim yanlısı terörist gruplar, Halep'teki tahliye sırasında durdurdukları konvoyda bulunan yaklaşık 800 kişiyi rehin aldı.



ÜÇ KONVOY İDLİB'E ULAŞABİLDİ

Sivil ve muhaliflerin güvenli şekilde tahliyesi gece boyunca devam etti. Halep'ten yola çıkan üç konvoy daha İdlib'e ulaşırken, şu ana kadar 7 bin 500 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.



