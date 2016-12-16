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Halep'in doğusunda patlama sesleri!

Rejim yanlısı terörist gruplar, Halep'teki tahliye konvoyuna ateş açtı. Yol üzerinde toplanan rejim yanlısı bir kalabalık da araçların geçişine engel oluyor. Doğu Halep'te otobüslerin kalktığı yerde 4 patlama oldu.

Dünya / 16 Aralık 2016 Cuma 12:11
Halep'in doğusunda patlama sesleri!
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Esed ve İran destekli Şii grupları, sivillerin Halep'ten tahliyesini defalarca kez sabote etti. Bu kez de Doğu Halep'te tahliye otobüslerinin kalktığı yerde patlama olduğu açıklandı.

TAHLİYELER DURDU
Reuters, konvoydaki otobüslerin kalktığı noktada patlama yaşandığını duyurdu. Suriye güvenlik kaynakları, engellemeler nedeniyle tahliyelerin durdurulduğunu belirtti.

800 KİŞİ REHİN ALINDI
Rejim yanlısı terörist gruplar, Halep'teki tahliye sırasında durdurdukları konvoyda bulunan yaklaşık 800 kişiyi rehin aldı.

ÜÇ KONVOY İDLİB'E ULAŞABİLDİ
Sivil ve muhaliflerin güvenli şekilde tahliyesi gece boyunca devam etti. Halep'ten yola çıkan üç konvoy daha İdlib'e ulaşırken, şu ana kadar 7 bin 500 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

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