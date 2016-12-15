Giresun'daki tır kazasındaki son detaylar!

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hamit Tozlu yönetimindeki plakası belirlenemeyen akaryakıt tankeri, Tirebolu-Torul Karayolu'nun Örenkaya mevkisinde, karşı yönden gelen Fikri Hancı'nın kullandığı tırla çarpıştı.



Çarpışmanın ardından patlamanın meydana geldiği kazada, tır sürücüsü Fikri Hancı ile tankerde bulunan Gökhan Düdükçü hayatını kaybetti, tanker sürücüsü Hamit Tozlu ise yaralandı.



Hancı ile Düdükçü'nün cenazeleri Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, durumu ağır olan Tozlu ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Tanker ile tırın alev alması nedeniyle Tirebolu-Torul Karayolu ulaşıma kapandı.



Karayolu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.



Bu arada, kaza sırasında meydana gelen patlama, bir işyerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kaynak : AA