USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Giresun'daki tır kazasındaki son detaylar!

Giresun'daki kazada meydana gelen patlama, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi Kapanan TireboluTorul Karayolu, 5 saatlik çalışma sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 22:04
Giresun'daki tır kazasındaki son detaylar!
Video için tıklayın

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamit Tozlu yönetimindeki plakası belirlenemeyen akaryakıt tankeri, Tirebolu-Torul Karayolu'nun Örenkaya mevkisinde, karşı yönden gelen Fikri Hancı'nın kullandığı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından patlamanın meydana geldiği kazada, tır sürücüsü Fikri Hancı ile tankerde bulunan Gökhan Düdükçü hayatını kaybetti, tanker sürücüsü Hamit Tozlu ise yaralandı.

Hancı ile Düdükçü'nün cenazeleri Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, durumu ağır olan Tozlu ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tanker ile tırın alev alması nedeniyle Tirebolu-Torul Karayolu ulaşıma kapandı.

Karayolu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

Bu arada, kaza sırasında meydana gelen patlama, bir işyerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : AA

ÖrenkayaDevlet HastanesiGiresunAkaryakıt Tankeri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı