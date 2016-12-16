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Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Güncel / 16 Aralık 2016 Cuma 18:50
Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar akşam saatlerinde helikopterle Gaziantep’e geldi. Orgeneral Akar’a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve bazı üst düzey komutanlar eşlik etti.

İlk olarak 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelen Akar ve beraberindeki heyeti Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor karşıladı. Akar ve beraberindeki heyet ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Kaynak : İHA

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