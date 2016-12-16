Facebook sahte ve yalan haberleri işaretleyecek

Özellikle yakın zamanda gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde platformda paylaşılan sahte haberlerin artışıyla ilgili çok sayıda eleştiri alan Facebook, sorunun çözümü için profesyonel yardım almaya karar verdi. Global bir doğrulama şirketi olan Poynter Network ile iş birliğine giden Facebook, 4 adımda sahte haberlerden kurtulmayı planlıyor.



Webrazzi'nin haberine göre Daha önce sahte haberler ve saldırgan içerikler için yapay zeka kullanacağını da belirten Facebook, Blog arayıcılığıyla yapılan açıklamayla birlikte sahte haber sorununu ne kadar ciddiye aldığını da göstermiş oldu.



Kolay raporlama, haberin tartışmalı haber olarak işaretlenmesi, bilgilendirilmiş paylaşım ve sahte haber gönderenler için mali teşviklerden vazgeçmek olmak üzere 4 adımdan oluşan sistem sayesinde sahte haberler ile savaşılacak.



Kolay raporlama kısmı ise bu sürecin en önemli adımı, haberin sağ üst kısmından ulaşabileceğiniz seçenekler ile şüpheli olduğunu düşündüğünüz haberi sahte haber olarak işaretleyebileceksiniz.



Raporlanan ve tartışmalı haber olarak işaretlenen paylaşımlar üçüncü parti doğrulama organizasyonu olan Poynter Network tarafından incelenecek. Bu sistem sayesinde tespit edilen ve sonrasında sahte olduğu kesinlik kazanan haberlerin üzerinde sahte haber şeklinde bir uyarı olacak ve haber akışında daha az görünecekler. Aynı zamanda paylaşımların üzerinde haberlerin neden sahte olduğuyla ilgili birer açıklama da yer alacak.



Bu haberleri paylaşmak yine de mümkün olacak fakat Facebook, bu haberleri paylaşmak istediğinizde sahte olduğuna dair bir uyarıda bulunacak.