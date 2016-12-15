Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, güne 3,49 seviyelerinin hemen altında başlayan dolar/TL, Fed'in faiz kararı öncesinde 3,4566 seviyesine kadar gerilese de kararın ardından uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel yüzde 3,54 sınırına kadar yükseldi.



Fed, dün akşam aralık ayı toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Fed ayrıca, gelecek seneye ilişkin öngörüleri revize ederek, üyelerin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkarttı.



Kararların ardından artan dolar talebi ile uluslararası piyasada dolar endeksi 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 102,6'ya kadar çıktı, avro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,05'in altına gerileyerek 1,0469'u gördü.



Bugüne Asya piyasalarında düşüşle başlayan dolar/TL, yurt içi piyasaların açılışında en düşük 3,5030'u görse de saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 3,5180 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 gerileyerek 3,6910'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4170'ten işlem görüyor.



Analistler, Fed faiz karının fiyatlara yansımasının bugün netleşebileceğini, ayrıca avro/dolar paritesinin 1,05 desteğinin altında, dolar endeksinin ise 102 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda dolar/TL'nin üzerindeki baskının devam edebileceğini kaydetti.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi ve bütçe dengesinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, dolar/TL 3,5420 seviyesinin direnç, 3,4790 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydediyor.



Kaynak : AA