USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Dışişleri Bakanlığı'ndan Halep açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Halep'te yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkili, Almanya Başbakanı Merkel'in de 50 milyon euro yollayacağını bildirdi

Dünya / 16 Aralık 2016 Cuma 16:38
Dışişleri Bakanlığı'ndan Halep açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yetkili, Halep'teki tahliyeler başlamadan önce 200 kadar El Nusra üyesi olduğunu belirterek, 'Tahliye öncesi muhalifleri, Nusra'yı ayırın diye uyardık.' ifadelerini kullandı.

Yetkili, İran ve Rusya'nın da Türkiye'yle aynı görüşte olduğunu ve Suriye'de PYD kantonlarına karşı olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Halep için 50 milyon euro göndereceği kaydedildi.

CIA ÖZÜR DİLEDİ

Dışişleri yetkilisi CIA'in Türkiye'den özür dilediğini açıkladı. CIA Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'tan petrol almakla suçlamıştı.

Türkiye'nin örgütten petrol aldığı iddia edilen görüntülerin, Kilis'teki bir inşaat şantiyesine ait olduğu ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRILARI

Dışişleri Bakanlığı yetkili, teröristlerden birinin PYD bölgesinden geldiğini ve patlayıcıların yurtdışından getirildiğini söyledi.

Halep'ten çıkan konvoya ateş açılma anları Halep'ten çıkan konvoya ateş açılma anları Çavuşoğlu: Esad rejimiyle doğrudan görüşme söz konusu değil Çavuşoğlu: Esad rejimiyle doğrudan görüşme söz konusu değil Bakan Çavuşoğlu: Halep'te 7 binin üzerinde sivil tahliye edildi Bakan Çavuşoğlu: Halep'te 7 binin üzerinde sivil tahliye edildi Halep'teki tahliyelerde son durum... Halep'teki tahliyelerde son durum... Haleplilerden Erdoğan'a anlamlı teşekkür Haleplilerden Erdoğan'a anlamlı teşekkür Esad'dan İsa peygamber benzetmesi Esad'dan İsa peygamber benzetmesi Doğu Halep'ten ilk konvoyla 951 kişi ayrıldı Doğu Halep'ten ilk konvoyla 951 kişi ayrıldı Ömer Çelik: Dünyanın ayağa kalkması lazım Ömer Çelik: Dünyanın ayağa kalkması lazım Tahliye konvoyuna saldırı Tahliye konvoyuna saldırı Merkel’den Putin’e ‘Halep’ çağrısı Merkel’den Putin’e ‘Halep’ çağrısı

Angela MerkelAlmanyaDışişleri BakanlığıTerör ÖrgütüTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı