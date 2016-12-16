Dışişleri Bakanlığı'ndan Halep açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yetkili, Halep'teki tahliyeler başlamadan önce 200 kadar El Nusra üyesi olduğunu belirterek, 'Tahliye öncesi muhalifleri, Nusra'yı ayırın diye uyardık.' ifadelerini kullandı.



Yetkili, İran ve Rusya'nın da Türkiye'yle aynı görüşte olduğunu ve Suriye'de PYD kantonlarına karşı olduğunu belirtti.



Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Halep için 50 milyon euro göndereceği kaydedildi.



CIA ÖZÜR DİLEDİ



Dışişleri yetkilisi CIA'in Türkiye'den özür dilediğini açıkladı. CIA Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'tan petrol almakla suçlamıştı.



Türkiye'nin örgütten petrol aldığı iddia edilen görüntülerin, Kilis'teki bir inşaat şantiyesine ait olduğu ortaya çıktı



BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRILARI



Dışişleri Bakanlığı yetkili, teröristlerden birinin PYD bölgesinden geldiğini ve patlayıcıların yurtdışından getirildiğini söyledi.