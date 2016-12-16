Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Demirtaş'ın 'ağır sağlık sorunlarının bulunduğu ve derhal tahliye edilmesi gerektiğine' dair haberlere ilişkin, basın açıklaması yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.



Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



'12.12.2016 tarihli basın duyurumuzda, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Demirtaş'ın sağlık sorunları ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamanın yapıldığı, 14.12.2016 tarihinde kontrol amacıyla sevk edildiği Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üç profesörden oluşturulan heyet tarafından yapılan muayene, tetkik ve tahliller neticesinde, Demirtaş'ın bir önceki basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere tehlike arz edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı anlaşılmıştır.'



Açıklamada, gerçek dışı haberlerle, 'tamamen yanlış bilgiler verilerek olumsuz algı oluşturmanın' amaçlandığı kaydedildi.



HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.



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