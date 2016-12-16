Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'te yaşanan insan katliamına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



ATEŞKESİN DEVAMI..

Erdoğan, 'Türkiye'nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep'teki masumlar için belki de son umuttur.



Bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek olmaya davet ediyorum.



TÜRKİYE HALEP HALKINI YALNIZ BIRAKMADI, BIRAKMAYACAK

Türkiye Halep halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Ne pahasına olursa olsun tek bir canı kurtarmak için bile elimizden geleni yapacağız' dedi.