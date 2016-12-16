CPJ 'Gazeteci' dedi, bombacı çıktı

Gazetecileri Koruma Komitesi raporunda Türkiye'de 81 gazetecinin hapiste olduğu iddia edilirken, bu isimlerden hiçbirinin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde bulunmadığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgilere göre, CPJ raporunda yer alan isimlerden 12'sinin PKK terör örgütü üyesi olmak veya yardım ve yataklık yapmaktan hükümlü veya tutuklu olduğu ortaya çıktı. Rapordaki 62 ismin ise 15 Temmuz Fetullahçı Darbe Teşebbüsü sonrasında tutuklanan FETÖ-PDY üyesi olmakla suçlanan isimler oldukları belirlendi. raporda yer alan 2 ismin MLKP terör örgütü üyesi,1 ismin DHKP-C terör örgütü üyesi, 1 ismin ise MKP terör örgütü üyesi olma suçlarından cezaevinde bulunduğu belirlendi.



BOMBACI ÇIKTI



Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) raporunda yayınlanan bazı isimlerin işledikleri suçların ise gazetecilikle uzaktan yakında ilgisi bulunmayan polisi şehit etmek, bomba düzeneği hazırlamak, karakol bombalamak gibi suçları işledikleri ortaya çıktı.



Raporda ismi yayınlanan H.D'nin 31.07.2001 tarihinde İstanbul Kadıköy'de bombalı saldırı düzenlemek, 24.01.2003 tarihinde ise İstanbul Eyüp ilçesinde bir banka şubesine silahlı gasp suçunu işlediği için kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



Raporda ismi yer alan S.A'nın ise 09.08.2009 tarihinde Adana'da PKK tarafından korsan olarak düzenlenen gösteride taşlı ve molotoflu eylemde bulunmaktan dolayı hükümlü olduğu belirlendi. Raporda gazeteci olduğu belirtilen E.S'nin ise MKP terör örgütü üyesi olmaktan dolayı cezaevinde bulunduğu, 28.05.1999 tarihinde İstanbul Maltepe'de bulunun kıraathanenin bombalanması ve 28.05.1999 tarihinde İstanbul'daki Sinop Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bombalı saldırı düzenlemesinden dolayı hükümlü olduğu tespit edildi.



KOMİSERİ ŞEHİT ETTİ



Tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen M.D'nin ise 'Diyarbakır ilinde bomba düzeneği hazırlama, taşıma, yerleştirme, patlayıcı madde üretme gibi eylemlere karıştığı hususunda emniyet birimlerinde raporlar ve görüntü kayıtları bulunduğu ve Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirlendi.



Raporda gazeteci olarak ismi yayınlanan işlediği suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin ise işlediği suçlar şunlar:



'Sahte Kimlik Taşımak, 02.04.1992 Tarihinde Eyüp Rami banka Şubesinin Gaspı,



18/02/1992 Tarihinde Küçükköy‘de Komiser B.Ü'nün ve Bekçi M.Ü'nün Öldürülmesi,



18/06/1991 Tarihinde Kartal Tekel Satış Deposunun Bombalanması,



16/10/1991 Tarihinde Pendik Anavatan Partisi Binasının Bombalanması,



04/01/1992 Tarihinde D.Y.'Nın Evinden Gasp,



23/03/1992 Tarihinde Komiser Ve Polis Yaralamak



05/04/1992 Tarihinde Komiser Ve Polis Yaralamak



10/08/1992 Otobüsün Bombalanması Ve Polis A.S'nin Yaralanması,



28/04/1992 Otobüsün Altına Bomba Yerleştirilmesi, Ekip Otosu Geçerken Patlatılması.'



Cezaevinde değiller



Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) raporunda yer alan ve cezaevinde bulundukları iddia edilen Cemil Uğur ile Zehra Doğan'ın cezaevinde bulunmadığı belirlendi.



Kaynak : İHA