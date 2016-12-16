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CIA Türkiye'den özür diledi

Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'tan petrol almakla suçlayan CIA Türkiye'den özür diledi.

Dünya / 16 Aralık 2016 Cuma 16:20
CIA Türkiye'den özür diledi

Alınan bilgilere göre, özre neden olan gelişmenin hikayesi 2014 yılında yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı John Keryy, 2014 yılında BM toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, "Biz de DEAŞ'ten petrol aldığınızın bilgileri var" dedi.

Çavuşoğlu, "John, size bilgi verenleri biliyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz nedeniyle bize tepkili bazı Arap ülkeleri. Bu çok ciddi bir itham. Bana bunun belgelerini verin" diye tepki gösterdi.

Ancak ABD'den bir süre belge gelmedi.Çavuşoğlu, sonraki aylarda uluslararası toplantılarda görüşütğü Kerry'ye bu iddiasını hatırlattı.

Kerry, Çavuşoğlu'na bir dosya gönderdi. Dışişleri, dosyayı MİT'e iletti. Dosyanının içindeki iddia ve verilen koordinat araştırıldı.Koordinattaki yer, Kilis Belediyesi'nin asfalt şantiyesi çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Kerry, Çavuşoğlu'ndan bunun üzerine özür diledi. Ancak ABD özrünü kurumsal hale getirdi. CIA, resmi bir özür yazısını Türkiye'ye gönderdi. Kaynak : Milliyet

CiaDaeş


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