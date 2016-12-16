Olay, Orhangazi ilçesi TOKİ 3. Etapta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de ana yol üzerinde oto tamirciliği yapan ve çevresinde Adapazarlı Metin olarak bilinen 4 çocuk babası Metin Urul'dan 1 haftadır haber alamayan oğulları Murat ve Avni Mete Urul, gece sıralarında durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin Metin Urul'un yaşadığı TOKİ'deki dairesine geldiğinde çilingir yardımı ile kapıyı açtıklarında şahsın mutfaktaki kalorifer borusuna iple asılı cesedi ile karşılaştı. Babalarının cansız bedenini gören oğulları gözyaşlarına boğuldu.



Eşinden bir süre önce ayrıldığı ve psikolojik sorunlar da yaşadığı belirlenen Metin Urul'un ölümüyle ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısı olay sonrasında Metin Urul'un cesedinin bulunduğu evde inceleme yaptı. 4 çocuk babası Metin Urul'un çocuklarının ifadesine de başvuran savcılık, Metin Urul'un cesedini Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Urul'un cesedi burada savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Metin Urul'un intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kaynak : İHA