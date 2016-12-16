Çavuşoğlu: Esad rejimiyle doğrudan görüşme söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Halep kentindeki son durumla ilgili açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



Biz Türkiye olarak başından beri Suriye'de ateşkesi, barışı ve siyasi çözümü önerdik. Ateşkesin sağlanması, siyasi çözüm için çok çaba sarfettik. Suriye'de siyasi geçiş sürecine acilen ihtiyaç var. Alınan kararların uygulanmadığı, ihlal edildiği görüldü.



Rusya ve İran'la da ikili temaslarımız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmede çok ciddi, çok boyutlu temaslarımız oldu. Ruslar ile muhalefeti bir araya getirmeye çalıştık. Bazı mutabakatlar sağlandı, bazıları ise uygulanmadı. Temaslar devam ederken Halep'te durum hep kötüye gitti.



Muhataplarımızla görüştük, süreci takip ettik. İnsani yardımların bir an önce ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor. Hiç kimse yardım etmese de Türkiye Cumhuriyeti olarak nasıl 3 milyon insana kucak açtıysak, Halep'teki kardeşlerimize de yardımı ulaştırıyoruz. Hazırlıklarımız tam.



Dün taciz ateşleri oldu, bu yüzden gecikme yaşandı. Bu sabaha kadar 6 tur yapıldı. İnsanların alınabileceği yere girebilecek araç sayısı bellidir. 7 bin 500 kişi kurtarıldı. Hasta, yaralı, kadın ve çocukları öncelikle Türkiye'ye alıyoruz. Halepli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Son konvoyla ilgili tıkanıklık oldu.



Bizim arzumuz Suriye'de ateşkes sağlansın. Ateşkesle birlikte kuşatma altında olan tüm insanlar özgür hale gelsin. Biz mezhep ayrımı yapmayız. Siyasi dönüşüm için görüşmeler başlasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.



Rejim ve rejime bağlı gruplar engel çıkarıyor. Rejim insani konularda hassas değil. Arazide farklı gruplar, ülke olarak da farklı ülkeler var. Arazideki şartlar çok kolay değil.



Suriye'de kalıcı bir çözüm için Rusya ve İran'ın rolü önemlidir dedik. Yapıcı ve barıştan yana olması gerekiyor. İran rejime destek veriyor, diplomatik görüşmeler yapılıyor. Kuşatma altında olan süni ve şii köyleri var. Ayrım yapmadan bu insanların kuşatmadan kurtulması gerekiyor. Halep'teki mutabakata uyulması, engel çıkarılmaması gerekiyor.



Tahliyeler devam ediyor. Ayrılmak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu biliyoruz. Tahliye edilenler sivil. İdlib'de kalmak isteyenler orada kalabilir. Bizim sınırımızın hemen ötesinde kamp kuruyoruz. Güvenlik tedbirlerini alıyoruz.



Tahliye edilenlerin yerleştirileceği yerler muhalefetin kontrolündeki bölge. Sınırımızın yakınında olan yerlere güvenlik desteği de veririz.



Muhalefetlerin hafif silahlarıyla ayrılıp İdlib tarafına gitmeleri söz konusu. Bu konuda mutabakat var. Kazakistan'ın arabuluculuğunda değil; Putin muhalif gruplar ile rejim güçleri temsilcilerinin üçüncü bir ülkede görüşmesini önerdi. Arabuluculuğa ihtiyaç yok. Bu güven artırıcı bir tedbir önerisidir. Bu konuda mahsur görmüyoruz. Görüşmeler olabilir, bu konuya itirazımız yoktur.



Rejimle şu anda doğrudan görüşmemiz söz konusu değildir. 600 bin kişiyi öldürmüş biriyle neyi konuşabilirsiniz.

