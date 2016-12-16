Canlı bombanın kimliği belirlendi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Maçka parkında geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen bombalı saldırıda kendini patlatan teröristin Burak Yavuz olduğunu tespit etti.



TEM ekipleri belirlediği 3 aileden alınan DNA örnekleri sonucunda canlı bombanın 1996 doğumlu 'Erdal' kod adlı Burak Yavuz olduğunu belirledi. Yavuz'un babasından alınan DNA örneğiyle tespit edildiği öğrenildi.



56 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



İstanbul Valiliği ise terör saldırısı sonrası hastanelerde 56 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen saldırıda yaralananların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, '10 Aralık'ta Beşiktaş ilçemizde gerçekleşen menfur terör saldırısı sonrası bugün 19.00 itibarıyla hastanelerimizde 56 yaralımızın tedavisine devam edilmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.