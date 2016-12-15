Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile Halep'i görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev, telefon görüşmesinde, Halep'teki tahliye operasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Medvedev'i telefonla arayan Yıldırım, görüşmede, Halep'teki tahliye operasyonunun daha fazla güvenlik riski yaşanmadan ve siviller daha fazla zarar görmeden yürütülebilmesi için Rusya'nın ilgili aktörler üzerindeki nüfuzunu kullanmaya devam etmesi beklentisini dile getirdi ve Türkiye'nin insani durumun iyileştirilmesi ve tahliye operasyonunun yürütülmesi konusunda aldığı tedbirleri aktardı.



Başbakan Yıldırım, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, ticaret, enerji, konsolosluk ve ulaşım alanları başta olmak üzere, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinde ziyaret sırasında mutabık kalınan hususlarda çalışmaların sürdüğünü, bu çerçevede olumlu adımların atılmakta olduğunu belirtti.



Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ise İstanbul'da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini ifade etti.



Yıldırım'ın Rusya ziyaretinin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Medvedev, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki iradenin ortak olduğunu kaydetti.



Medvedev, Halep'teki ateşkes ve tahliye operasyonu konusunda gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Yıldırım'ın durumun kırılgan olduğu yönündeki tespitini teyit etti.



Konuyu yakından izlemekte olduklarını, ateşkese riayet konusunda muhalif güçlere gerekli mesajın verilmesi bağlamında Türkiye'nin katkısını beklediklerini aktaran Medvedev, ayrıca rejim ve muhalefetin çözüme yönelik siyasi sürece teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.



Her iki lider, ikili ve Suriye dahil bölgesel ve diğer uluslararası gelişmeler bağlamında yakın iletişimde kalma mutabakatlarını karşılıklı olarak dile getirdi ve başbakanlık ofisleri arasında "sıcak hat" uygulamasına yönelik isim ve temas bilgilerini karşılıklı olarak paylaştı.



