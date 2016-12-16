Başbakan Yıldırım'dan CHP'li vekile Türkçe dersi

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 Bütçe Görüşmeleri'nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, CHP'li vekil İlhan Kesici kendisine "duble yol" itirazında bulundu.



YILDIRIM: TÜRKÇE'SİNİ TERCİH ETTİK



Yıldırım ise, "bölünmüş yol" ile "duble yol"un aynı şey olduğunu, kendilerinin ise Türkçe olan ifadeyi seçtiklerini ve "bölünmüş yol" ifadesini kullandıklarını söyledi.



BAHÇELİ'NİN HOŞUNA GİTTİ



Binali Yıldırım'ın bu sözleri CHP saflarında da gülüşmelere neden olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP sıralarına bakarak gülümsedi.