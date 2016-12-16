Başbakan Yıldırım: 7 bin 500 sivil Halep'ten kurtarıldı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de 2017 bütçe görüşmelerinin kapanış oturumunda konuştu.Kardeşlik hukukumuzu bozmak istediler ama başaramadılar, başaramayacaklar.Birlik ruhu içinde ülkemizi demokrasiyle güçlendirmeye büyük çaba sarfediyoruz. Yenikapı ruhu, terör karşısında yeni bir uzlaşmayı beraberinde getirdi. 2023'e giderken koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerin sonu hüsrandırTerör Türkiye'ye asla esir alamaz, alamayacak. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerin sonu hüsrandır. Adı ne olursa olsun, bütün terör örgütleri aynıdır. Hepsi insanlığın düşmanıdır.Anayasa ve sistem sorununu artık çözmenin zamanı gelmiştir. AK Parti olarak yeni anayasa için üzerimize düşeni yaptık. Bu anayasanın arkasında 316 imzası olan AK Parti ile siyasi uzlaşma gösteren MHP olacaktır. Değişiklik teklifinde CHP'nin de mutabık olduğu maddeler var.Rejim değişikliği ve eksen kayması tartışmaları anlamsız hale gelmiştir. Rejim tartışmaları 1923 yılında tamamen kapanmış ve sona ermiştir.Halep'ten yükselen feryatlara kayıtsız kalamazdık. Halep'te çoluk çocuk demeden katlettiler. Şu ana kadar 7 bin 500'ün üzerinde sivil Halep'ten kurtarılarak İdlib'e nakledildi. Türkiye olarak Halep'ten gelecek 80 bin sığınmacı için hazırlıklarımızı başlattık.Türkiye olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur. Suriye Suriyelilerin olmalıdır. Yarım milyondan fazla korumasız insanın kanına giren rejimin hayatiyetini sürdürmesi Suriye'de mümkün değildir.Bizim Irak'ta Suriye'de Kürtlerle bir meselemiz yok, bizim meselemiz PKK/PYD'yledir. Adı PKK olsun, PYD olsun YPG olsun alayı terör örgütüdür. Dost ve müttefik bildiğimiz ABD'nin bir süredir PYD/YPG ile iş tuttuğunu biliyoruz.Fırat Kalkanı asla bir genişleme, istila hareketi değildir. Fırat Kalkanı'nın amacı, bir yandan DEAŞ terör örgütüne karşı gereken temizliği yapmak, diğer yandan güney hudutlarımızdan ülkemize yönelen tehditleri ortadan kaldırmak, insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin metre kareden fazla bir alan terör örgütlerinden temizlenmiştir.Musul'un ve Telafer konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Musul Musulluların olmalıdır, Telafer'deki yapı asla değiştirilmemelidir.Avrupa Birliği ne yazık ki kafa karışıklığı içine girmiştir. AB'nin Türkiye'ye karşı çifte standartından biz de onlardan kaygılıyı. Avrupa'nın bütün demokratik değerlerinden yanayız. Bizim rahatsızlığımız çifte standarttır.Kıbrıs'ta çözüm olacaksa bu çözüm mutlaka adil yönetişim, dönüşümlü başkanlık, iki tarafın haklarına, hukukuna, mülkiyet haklarına saygı göstereceği ve Türkiye Cumhuriyetinin etkin garantörlüğünü temin edecek çözüm olmalıdır.