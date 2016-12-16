Barzani: PKK'ya yardım ediyorlar! Belgeleri var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kendisini meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek, oradaki istikrarsızlığın kaynağının yine örgüt olduğunu söyledi.



Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi tarafından "Kürdistan'ın Bağımsızlığı, Zorluk ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen konferansa katıldı.



Konferansın 2'nci panelinde yöneltilen soruları cevaplayan Barzani, Türkiye-IKBY arasındaki ticari ilişkiler, PKK'nın Sincar'daki varlığı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Irak merkezi hükümetiyle kısa bir süre önce başlattıkları diyalog sürecine değindi.



'BAĞDAT PKK'YA YARDIM EDİYOR'



"Bağdat ve tüm taraflar PKK konusunu görüştük. Bağdat'ın PKK'ya yardım verdiğinin onlarca belgesinin elimizde mevcut olduğunu kendilerine ilettik. Bunun kimsenin faydasını olmadığını ve yanlış bir siyaset içinde olduğunu belirttik."



"TÜRKİYE VE DİĞER KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZ NORMAL BİR SEVİYEDEDİR"



Ankara-Erbil ilişkilerinin ne durumda bulunduğu ve herhangi gerilemenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Barzani, "Türkiye ve diğer komşu ülkelerle ilişkilerimiz normal bir seviyededir.Türkiye ile yaptığımız anlaşmanın (petrol ihracatı) hiçbir saklı yanı yok ve ekonomik bir anlaşmadır. Türkiye, uzun yıllar boyunca bölgede bir sorun olduğu zaman el uzatmıştır. Son ziyaretimde de bu ilişkilerde herhangi bir gerilemenin yaşandığını hissetmedim. Eskisi gibi ilişkilerimiz aynen devam ediyor. Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkilerin düzelmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız."