Bakan eşinden engelli genç kıza doğum günü sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın eşi Eda Kılıç, Samsun'da 3 ay önce sevgi evi ziyaretinde katılma sözü verdiği zihinsel engelli Tuğba Kesim'in 18. yaş günü kutlamasında yer aldı.



Bakan Kılıç ve eşi Eda Kılıç, Kurban Bayramı'nda Samsun gezisi sırasında 19 Mayıs ilçesindeki sevgi evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki kardeşiyle devlet koruması altına alınan zihinsel engelli Tuğba Kesim, Eda Kılıç'tan doğum gününe katılmasını istedi. Kılıç da Kesim'e doğum gününe katılma sözü verdi.



Sevgi evinde 18'inci yaşını kutlayan Kesim'e sürpriz yapan Eda Kılıç, Ankara'dan karayolu ile Samsun'a gelerek doğum gününe katıldı. Eda Kılıç'ı doğum günü kutlamasında karşısında gören Kesim, büyük sevinç yaşadı. Kesim, boynuna sarılarak Kılıç'a teşekkür etti.



Kesim, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda Bakan Kılıç ile sevgi evini ziyaret eden Eda Kılıç'ı doğum gününe davet ettiğini, kendisinin de katılacağı sözünü verdiğini söyledi.



Eda Kılıç'ın doğum gününe katılmasını beklemediğini dile getiren Kesim, 'Eda Hanım'ı karşımda görünce büyük sevinç yaşadım. Birlikte doğum günümü kutladık, çok mutluyum.' dedi.



Tuğba Kesim'in babası Ali Kesim'in 2008 yılında karaciğer kanseri nedeniyle vefat ettiği, 4 kardeşiyle zihinsel engelli annesi Ayşe Kesim'in yanında kalan genç kızın bu yıl iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşiyle devlet korumasına alındığı öğrenildi.



Kız kardeşleriyle aynı sevgi evinde yaşayan Kesim'in bir erkek kardeşinin Yaşar Doğu Çocuk Yetiştirme Yurdunda kaldığı, diğer erkek kardeşinin ise yaşının büyük olması nedeniyle annesinin yanında bulunduğu belirtildi.



Kaynak : AA