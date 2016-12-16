Bakan Çavuşoğlu: Halep'te 7 binin üzerinde sivil tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Halep'ten güvenli bölgeye gerçekleştirilen tahliyeler ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, “Şu ana kadar Doğu Halep'ten yola çıkan 5 konvoyla birlikte 7 binin üzerinde sivili tahliye etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA