Ayşenur Arslan'dan Hüsnü Mahalli tepkisi

Ayşenur Arslan, meslektaşı Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasına tepki gösterdi.
Gazeteci Ayşenur Arslan, meslektaşı Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.
Halk TV'deki “Medya Mahallesi” programını hazırlayıp sunan Ayşenur Arslan'ın Cuma sabahlarının daimi konuğu Hüsnü Mahalli'ydi.
Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasının ardından programa tek başına çıkan Ayşenur Arslan, Twitter'da “Stüdyoda tek başına....” mesajını paylaştı.
Stüdyoda tek başına.... pic.twitter.com/aafkcJ9VqV— ayşenur arslan (@AysenurArslan50) 16 Aralık 2016