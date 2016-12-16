USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Ayşenur Arslan'dan Hüsnü Mahalli tepkisi

Ayşenur Arslan, meslektaşı Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Güncel / 16 Aralık 2016 Cuma 11:25
Ayşenur Arslan'dan Hüsnü Mahalli tepkisi

Gazeteci Ayşenur Arslan, meslektaşı Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Halk TV'deki “Medya Mahallesi” programını hazırlayıp sunan Ayşenur Arslan'ın Cuma sabahlarının daimi konuğu Hüsnü Mahalli'ydi.

Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasının ardından programa tek başına çıkan Ayşenur Arslan, Twitter'da “Stüdyoda tek başına....” mesajını paylaştı.

TwitterHüsnü MahalliAyşenur Aslan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı