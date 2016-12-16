Ayşenur Arslan bıraktı

'Medya Mahallesi'nde yolun sonuna geldik'



Açıklama meslektaşı Hüsnü Mahalli'nin tutuklanması ardından Ayşenur Arslan'dan geldi.



Halk Tv ekranlarında son kez kameralar karşısına çıkan Arslan, 'Ben burada olduğum sürece her şey normalmiş gibi gelecek. Ya da benim söylediklerimle bir parça tatmin olacaksınız, olmayın. Kendi sözlerinize sahip çıkın. Bazen susmak en güçlü feryattır. Bazen ortadan yok olmak çok şey söylemektir. Lafı uzatmak istemiyorum: Medya Mahallesi'nde artık yolun sonuna gelmiş bulunuyorum' dedi.



Ayşenur Arslan başörtülü kızlardan rahatsız Ayşenur Arslan teröriste 'kızcağız' dedi Ayşenur Arslan'ın Kur'an ve İslam hazımsızlığı Kaynak : Beyaz Gazete Özel