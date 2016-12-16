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Ankara Valiliği'nden 'seferberlik' açıklaması

Ankara Valiliğince, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, 'Ankara'da seferberlik başladı' haberinde geçen işlemlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'terörle mücadelede ortak hareket edilmesine ilişkin' konuşmasıyla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

Yaşam / 16 Aralık 2016 Cuma 18:33
Ankara Valiliği'nden 'seferberlik' açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarınca, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gereği, her yıl rutin olarak yapılan iş ve işlemlerin, ilk kez yapılıyormuş gibi yansıtılarak haberleştirildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Aralık 2016 günü yapılan muhtarlar toplantısında yaptığı konuşma ile ilişkilendirildiği, ancak haberde bahsi geçen işlemlerin her yıl il ve ilçe milli müdafaa mükellefiyeti komisyonları tarafından yapılan rutin işlemler olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, 4 üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığının 7 Eylül 2016 tarihli talebi üzerine, Çankaya Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Başkanlığının, 18 Ekim 2016 tarihli ve 2016/2 sayılı kararı aldığı ifade edildi.

Bu kararda, seferberlik ilan edildiği takdirde, ordunun ihtiyacı olacak taşınır, taşınmaz ve diğer ihtiyaçların nereden ve nasıl karşılanacağına ilişkin planlama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu karar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'terörle mücadelede ortak hareket edilmesi'ne ilişkin konuşmasının bir ilgisi ve bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak : AA

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