Amasya polisinden 'Bal 05' adlı fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da fuhşa aracılık yapıp, yer temin ettikleri iddia edilen ve yaptıkları telefon görüşmelerinde şifre olarak ‘Bal var mı?' diyen şahıslarla ilgili polisin 1,5 aylık takibi sonucu operasyon düzenlendi.



3'ü otel olmak üzere 13 adrese eş zamanlı düzenlenen ‘Bal 05' adlı operasyonda A.M., Romanya asıllı A.H, N.İ., A.K ve M.K. adlı kadınlar ile A.K.T., E.Ö. ve B.Ü. isimli 8 kişi gözaltına alındı. Emniyete çağrılan 49 kişi bilgilerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 8 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuştan kazanıldığı iddia edilen 27 bin 750 TL tutarındaki paraya, yaklaşık 6 bin TL tutarındaki 42 adet çeyrek ve gram altına, bir silah ile mühimmatlara da el konuldu. Kaynak : İHA