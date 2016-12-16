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ABD el-Bağdadi'nin başına koyduğu ödülü artırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı için belirledikleri 10 milyon dolarlık ödül miktarını artırarak, 25 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi.

Dünya / 16 Aralık 2016 Cuma 20:24
ABD el-Bağdadi'nin başına koyduğu ödülü artırdı

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, 'Adalet İçin Ödül Programı' kapsamında el-Bağdadi'nin yakalanması için 2011 yılında belirledikleri rakamı arttırdıklarını açıkladı.

Açıklamada, ABD iç güvenliği ve Amerikan halkının terörist saldırılara karşı korunması için çalışmalarına devam ettikleri kaydedilerek, 'DEAŞ'ın liderinin yakalanması konusunda bize bilgi getirilmesine ilişkin olarak ödülü artırıyoruz.' ifadesine yer verildi.

Ebu Bekir el-Bağdadi'nin 2011 yılında 'Özel Düzenlenmiş Terörist Listesi'ne eklendiğine dikkatin çekildiği açıklamada, aynı sene içerisinde de yaptırım uygulamaya başlandığı bildirildi.

Kaynak : AA

Dışişleri Bakanlığı


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