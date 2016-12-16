AB Konseyi'nden Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya'nın 2014 baharından itibaren Ukrayna'daki bağımsızlık yanlılarına destek verdiği iddiası ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından kapsamı genişletilen yaptırımların uzatılmaması halinde Ocak sonunda kaldırılması bekleniyordu.



AB, yaptırımların gerekçesi olarak Rusya'nın Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te imzalanan anlaşmaların uygulanmasına imkan tanımadığını iddia etti.



TİCARİ KAYIP MİLYARLARCA EURO

Yaptırımlar nedeniyle Rus bankalarının uluslararası finans piyasalarına erişimi engellenirken, askeri teknoloji ve sanayi ürünleriyle petrol ürünlerine satış yasağı uygulanıyor. Ayrıca birçok üst düzey Rus siyasetçi, asker ve şirket yöneticisi de seyahat yasağı kapsamına alınmış durumda. Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin ticari kaybı on milyarlarca euro olarak hesaplanıyor.



'YAPTIRIMLAR ANLAMSIZ'

AB Dönem Başkanı Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ‘anlamsız' olarak nitelendirdiği yaptırımlara ilişkin salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından uzatılması yönünde görüş bildirilmişti.