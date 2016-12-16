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57 yaşındaki adamın külodundan bonzai çıktı

İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Samsun’a gelen ve yapılan aramada makatına gizlediği bonzai paketi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2016 Cuma 16:46
57 yaşındaki adamın külodundan bonzai çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Samsun Otobüs Terminali’ne gelen H.B.’yi (57) gözaltına aldı.

H.B.’nin üzerinde yapılan aramada 1 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet bonzaili sigara ele geçti.

Yapılan detaylı aramada H.B.’nin makatına gizlediği paket içinde 28 gram bonzai ele geçirildi.

Polisteki sorgulanması tamamlanan H.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kaynak : İHA

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