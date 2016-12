17 yıldır ölümden kaçan kadının dramı

Bir ömür ölüm korkusuyla yaşamak; gölgenden ürkerek, 'Gittiği yere kadar' diyerek...



Onun ki tam böyle. Her an ölümü bekleyerek yaşıyor. Ölüm soğukluğunda sıcak bir yuva arıyor. O bir çocuk gelin. Adı G.G., Diyarbakırlı. Daha 13'ündeyken kendinden 22 yaş büyük kocaya verildi. Üç çocuğu oldu. İşkenceyle geçen 10 yılın ardından usandı ve kocası Ş.K.'den ayrılmak istedi. Ancak Ş.K. ve ailesi, onu ölümle tehdit etti. O da çocuklarını bıraktı ve kaçtı. Polise sığınıp, boşanma davası açtı. Hâkim tek taraflı boşadı.



ÇOCUKLARINA HASRET



Yıllardır içinde korla yaşıyor. Çocuklarına hasret. Biri uyuşturucudan hapiste, biri kayıp, diğerini ise hiç bilmiyor. 3'ü de burnunda tütüyor ama çaresiz. Şu an 39'unda, yeniden evlendi ve iki çocuğu var. Ama hiç mutlu değil. Nasıl mutlu olsun ki 17 yıldır ölüm peşinde. Yeri yurdu gizli yaşıyor. Yüreği ise meydana çıkmak, üç çocuğuna da kol kanat germek istiyor. 'Kardeşler tanışsa, birbirlerine destek olsa...' diyor. Mümkün mü? Hayır. Çünkü bir kez denedi, oğlu Salih K. (22) ile temasa geçti ve ölümden son anda kurtuldu. Salih K.'yi kullanarak kadına ulaşan aile, G.G.'yi öldürme planları yaparken kadın durumu fark etti ve polisin yardımı sayesinde ölüm tehlikesini atlattı.



'BAŞINA BİR ŞEY GELMEDEN ÖRGÜTÜ KATILMADAN GERİ DÖNSÜN'



Ardından da ailesiyle birlikte yerini yurdunu değiştirdi. Ama çilesi sürüyor. O günden bu yana, tam 2 yıldır, kendisini bulmak için kandırılan oğlu Salih K. kayıp. G.G. özetle 'Kaçmasaydım öldüreceklerdi. Evlendim, 6 yıl oldu, yeni bir hayat kurdum ama hâlâ beni bulup öldürmek istiyorlar. 17 yıl geçti hâlâ... Bense oğlumu düşünüyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Oğlum neredeyse başına bir şey gelmeden, örgüte katılmadan geri dönsün' diyor. Kaynak : Sabah