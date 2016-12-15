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Yurt genelinde hava durumu! (15 Aralık 2016)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı ve Iğdır ile sabah saatlerinde Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Çanakkale ve İstanbul çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 15 Aralık 2016 Perşembe 09:18
Yurt genelinde hava durumu! (15 Aralık 2016)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 5

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 1 Kaynak : İHA

Hava SıcaklığıMeteorolojiKıyı EgeYağmurluBatı Karadeniz


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