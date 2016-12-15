Giresun'daki kazada meydana gelen patlama anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir akaryakıt tankeri, Tirebolu-Torul Karayolu'nun Örenkaya mevkisinde, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin öldüğü tespit edildi.
Patlama sonrası çıkan yangın, Tirebolu'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
-Video-
Tanker ile TIR çarpıştı... Korkunç kaza kamerada
Kaynak : AA