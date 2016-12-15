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Tırla Çarpışan Tanker Patladı: 2 Ölü

Giresun'daki kazada meydana gelen patlama anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 17:37
Tırla Çarpışan Tanker Patladı: 2 Ölü
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir akaryakıt tankeri, Tirebolu-Torul Karayolu'nun Örenkaya mevkisinde, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin öldüğü tespit edildi.

Patlama sonrası çıkan yangın, Tirebolu'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

-Video-
Tanker ile TIR çarpıştı... Korkunç kaza kamerada


Kaynak : AA

ÖrenkayaGiresunAkaryakıt Tankeri


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