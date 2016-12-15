Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir akaryakıt tankeri, Tirebolu-Torul Karayolu'nun Örenkaya mevkisinde, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin öldüğü tespit edildi.



Patlama sonrası çıkan yangın, Tirebolu'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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Tanker ile TIR çarpıştı... Korkunç kaza kamerada





Kaynak : AA