Teröristlere 'şehit' diyen Yüksekdağ'a istenen ceza belli oldu

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve '298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 28 Ekim 2015'te kentteki park açılışında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Yüksekdağ'ın 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere 'şehit' diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve '298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



'Teröristlere 'şehit' dedi'



Halen Van milletvekili olan Yüksekdağ'ın soruşturmaya konu olay hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı vurgulandı.



Şüphelinin, 1 Kasım 2015'te gerçekleştirilen Milletvekil Genel Seçiminden önce Van Büyükşehir Belediyesince inşa edilen parkın açılışında yaptığı konuşmada, 'Yitirdiğimiz nice canımızı, barış ve demokrasi şehidimizin boynumuzdaki ağır vebalidir, bizim tek temel motivasyonumuz halkımıza ve şehitlerimize verdiğimiz sözdür. Bu sözün ağırlığıdır.' şeklinde sözler kullandığının anımsatıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



'Şüphelinin bu sözler ile PKK terör örgütü mensubu olup çatışmada ölenler için 'şehit' demek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlemiştir. Ayrıca, 298 sayılı kanunun 64. maddesinde; 'seçim propagandasının başlangıç tarihinde oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, 62. maddede sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle bankalar kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaktır' hükmü bulunmaktadır. Keza Yüksek Seçim Kurulunca 26 Ağustos 2015 tarih ve 1548 sayılı kararıyla 22 Ekim 2015'ten oy verme gününe kadar olan süre için 64. maddede belirtilen yasaklara riayet edilmesine karar verilmiştir. Şüphelinin de 26. dönem milletvekili adayı olmasına rağmen belirtilen tarihler arasına yasağa riayet etmeyerek 298 sayılı kanunun 155. maddesindeki suçu işlemiştir.'



İddianamede, şüphelinin, savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitmediği vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.



Kaynak : AA