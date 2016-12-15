Terör örgütünün uyuyan hücresi çökertildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapan polis, kırsala götürülmek istenen 17 yaşındaki bir gencin verdiği bilgiler doğrultusunda hem örgütün bir hücresinin faaliyetlerini, hem de patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal maddeyi ele geçirdi. Polisin gözaltına aldığı 10 şüpheliden sekizi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul'da 44 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan eşzamanlı bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışmalar devam ederken, Tekirdağ'da PKK'nın uyuyan hücresinin ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK'nın bir hücresinin faaliyetlerini tespit etti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Tekirdağ Emniyeti, PKK grubunun 17 yaşında Y.Ö. adlı bir genci kırsala göndermeye hazırlandığını belirledi.



Dere yatağına gömdüler



Devam eden çalışmalarda, Türkiye'nin önde gelen üretim ve ticaret merkezleri arasında yer alan Çerkezköy'e patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal bir maddenin getirilip saklandığı öğrenildi. PKK'nın Kandil'deki yönetiminin geçen Eylül'den itibaren batıdaki şehirlerde ve metropollerde eylem yapılması talimatını vermesi nedeniyle, olası terör eylemini önlemek amacıyla savcılık koordinasyonunda üç hafta önce operasyon yapıldı.



Polisin araştırmalarında, PKK hücresinin Y.Ö.'nün kırsala gönderilmesinin yanı sıra Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki yakınlarındaki dere yatağının yamacında kimyasal madde depoladığı anlaşıldı. Arazideki ağaçlık alan içinde yapılan aramada ilk olarak kova içinde yaklaşık 6 kilogramlık kimyasal madde bulundu. Aynı bölgede geçen Mayıs'ta yapılan aramada da yine aynı kimyasaldan 13 kilogram bulunmuştu.



Atış eğitimi yapmışlar



Patlayıcı kimyasalın bulunmasından sonra PKK'nın eylem yapabileceği olasılığına karşı araştırmalar yoğunlaştırıldı. Bu sürecin sonunda kimyasalı bölgedeki bir evden çaldıkları anlaşıldı. Ayrıca, şüphelilerin av tüfeği ile atış eğitimi yaptıkları da saptandı. Patlayıcı hazırlanmasında kullanılmak amacıyla elde edilen akü de boş arazide bulundu. Ayrıca, şüphelilerden T.R.'ye ait işyerinde yapılan aramada, biri gerçek silah haline getirilmiş kurusıkı olmak üzere üç adet tabanca bulundu. Silahlar, balistik inceleme için polis laboratuarına gönderildi.



8 şüpheli tutuklandı



Polis, operasyonda ikisi kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü PKK hücresinin kırsala göndermeye hazırlandığı ve “suça sürüklenen çocuk” konumundaki Hakkarili Y.Ö. de yer aldı. Şüphelilerden M.E. tutuksuz yargılanmak üzere, H.B. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Diğer sekiz şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : Milliyet