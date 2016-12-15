Adana Emniyet Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık bin polis uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla mahalleye operasyon düzenledi.



Operasyona, Ceyhan emniyetinin yanı sıra Adana'dan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde toplanan Terör, Asayiş, Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.



Öcalan'ın fotoğraflarını kazıdılar



Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korsan gösterilerinin olduğu ve uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı mahalleleri tek tek belirleyerek operasyona katılan polise bildirildi.



Şehit Mustafa Cirdi Sokak'a Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla girerek alan hakimiyeti sağlayan polis, mahallede bulunan esnaf ve kahvehaneleri aradı. Araçları ve yayaları durdurarak tek tek arayan polis, korsan gösterin yapıldığı sokakta yaya olarak yürüyerek operasyona devam etti.



HDP Ceyhan Bölge Temsilciliği'nin duvarına yapıştırılmış etrafında “Kadın ve inanç özgürlüğü için Öcalan'a özgürlük” diye yazılı ortasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu etiketler polisler tarafından tırnaklarıyla ve anahtarlarla kazınarak silindi.







PKK sempatizanlarına taviz yok



Örgüt sempatizanları tarafından mahallenin istinat duvarlarına yazılmış olan “Polise söyleyin şehre indik” cümlesini gören ekipler, yazıları tek tek sildi. Şüpheli araçları durdurup sürücü ve yolcuların üzerini aradıktan sonra GBT sorgulaması yapan ekipler, aranan şahısları gözaltına aldı.



Özel harekat polislerinin ağır silahlarla tetikte beklediği operasyonda örgüt sempatizanlarına taviz verilmedi. Polis kendisine parmak sallayan iki şahsı, sert müdahalede bulunup gözaltına aldı. Polis operasyon sırasında bir vatandaşı darp eden şahsı da gözaltına almak istedi. Ancak şahıs polise direnince sert müdahale ile etkisiz hale getirildi.



Vatandaşın cep telefonu da etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden çıktı. Polis durdurduğu bir şahsın üzerinde ise terör örgütünün renklerini simgeleyen bez parçasını bulunca şahsı gözaltına aldı.







Halktan alkış ve sloganlı destek



Polis daha sonra korsan gösteri yapılan mahalleden çıkıp diğer mahallelerde huzur uygulaması yaptı.



Bu sırada Ceyhan halkı güven tazeleyen polise alkış tutup 'şehitler ölmez vatan bölünmez, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, vatan sana canım feda' sloganları atıp Türk bayrağı açarak destek verdi.



5 sabit nokta ve ilçe merkezinde yapılan operasyonda bin 50 şahıs sorgulanırken 8 aranan şahıs gözaltına alındı. 259 araç sorgulanıp 11 araç sahibine 13 bin 274 lira ceza kesildi. 5 araç ise trafikten men edildi. Uygulama yapan polise görevini engellemeye çalışan 4 kişiye işlem yapıldı. 6 plakasız motosiklete ise el konuldu. Kaynak : İHA