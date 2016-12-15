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TEOG mazeret sınavları hafta sonu yapılacak

MEB, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlar kapsamında mazeret sınavlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek

Eğitim / 15 Aralık 2016 Perşembe 12:04
TEOG mazeret sınavları hafta sonu yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerini hafta sonu mazeret sınavına alacak.

MEB, 23-24 Kasım'da düzenlenen ortak sınavlar sonrası okul müdürlükleri aracılığıyla mazeretlerini önceden bildiren ve sınav günü mazeretli ya da mazeretsiz sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgilerini e-okul sistemine işledi.

Buna göre, 17-18 Aralık'ta birinci dönem merkezi ortak mazeret sınavı yapılacak.

Türkçe dersinden 5 bin 408, matematikten 4 bin 189, din kültürü ve ahlak bilgisinden 4 bin 143, fen bilimlerinden 4 bin 80, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 4 bin 277, yabancı dilden 3 bin 900 öğrenci sınava girecek.

Öğrenciler cumartesi günü 09.00'da Türkçe, 10.10'da matematik, 11.20'de din kültürü ve ahlak bilgisi; pazar günü de 09.00'da fen ve teknoloji, 10.10'da T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 11.20'de yabancı dil derslerinin yazılılarına girecek.

Sınavlar 12.00'de tamamlanacak. Öğrencilere, her dersten çoktan seçmeli 20 soruyu yanıtlamaları için 40 dakika süre verilecek.

Sınav yurt içinde 183, yurt dışında bir merkezde gerçekleştirilecek. Mazeretlerini süresi içerisinde bildirenlerden 4'ü hastanede, 39'u evde, engelinden dolayı 141 öğrenci tek kişilik salonlarda sınava alınacak.

Sınav sonuçları 2017 Ocak ayı içerisinde e-okul sisteminde açıklanacak.

Kaynak : AA

TeogMilli Eğitim Bakanlığı


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